Şimdilerde eski görkemli günlerinden uzak kalan Malatya’nın sosyal ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Sümer Park Amfi Tiyatro, bir zamanlar konserlere, tiyatro oyunlarına ve dev organizasyonlara ev sahipliği yapıyordu. Şu an ise açık hava sahnesi, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle adeta bir enkazı andırıyor. Akıllarda kalan soru ise şu oldu: “Amfi Tiyatro ne zaman eski günlerine dönecek?”

BİR KÜLTÜR MİRASI ATIL DURUMDA

Malatya’nın en işlek dinlenme alanlarından biri olan Sümer Park içerisinde yer alan Amfi Tiyatro, özellikle yaz aylarında vatandaşların vazgeçilmez sosyalleşme noktasıydı. Ancak Amfi Tiyatronun son durumu içler acısı halini gözler önüne serdi.

Mekandaki son durum ise sahne önü ve oturma alanları plastik atıklar, inşaat artıkları ve çöplerle dolmuş durumda, oturma sıralarında ve duvarlarda ciddi yıpranmalar gözlenirken, tesisat ve yapısal bölümlerin zarar gördüğü fark edilirken Türk sinemasının usta isimlerinin yer aldığı portrelerin bulunduğu duvarlar, bakımsızlık nedeniyle estetik değerini yitirmeye başlamış.

Konuyla yetkililerin bir an önce harekete geçip geçmeyeceği ise merak konusu oldu.

AMFİ TİYATRO NE ZAMAN İŞLEVE GİRECEK?

Şu an için Malatya Büyükşehir Belediyesi restorasyon veya temizlik çalışmalarıyla ilgili resmi bir takvim açıklanmış değil fakat gerekli adımlar atılmazsa, sadece bir yapı değil; Malatya'nın ortak hafızası ve sanata açılan penceresi de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.