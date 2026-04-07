Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yapılması planlanan yeni millet bahçesi projesine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Proje kapsamında Zafer Mahallesi’nde yapılacak 100 araçlık otoparkla önemli bir ihtiyacın giderilmesi de amaçlanıyor.

MECLİS ONAY VERDİ

Bilindiği üzere Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan bir park alanı millet bahçesi olacak. Karar, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun görülerek Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 2025 yılı Ağustos ayında onaylandı.

NİKÂH SARAYI VE HAYIR ÇARŞISI DA OLACAK

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, buranın Fırat, Çöşnük ve Zafer mahalleleri başta olmak üzere, şehir merkezine yakın ve yoğun nüfusun yaşadığı bölgelere hitap edeceğini dile getirmişti. Ayrıca yeni millet bahçesinin içerisinde nikâh sarayı ve hayır çarşısı gibi vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek birimler de yer alacak.

100 ARAÇLIK BİR OTOPARK YAPILACAK

En son yapılan Meclis toplantısında bazı bilgiler paylaşan Bayram Taşkın, “Karayolları’na ait alanda planladığımız millet bahçesi projemizin hazırlıklarını tamamladık. Birkaç mahallenin kesişim noktasında yer alan bu alanı, vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir yaşam alanına dönüştürüyoruz. Proje kapsamında Zafer Mahallesi tarafında kot farkından kaynaklı olarak yaklaşık 100 araçlık bir otopark ve hayır çarşısı da planladık” dedi.