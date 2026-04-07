Meteorolojik verilere göre Malatya’da önümüzdeki günlerde bir zirai don yaşanabileceğine yönelik uyarılar gelirken Busabah Medya’ya konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, şu anda zirai donun etkilerini konuşmanın çok doğru olmadığını kaydetti.

Bu yıl sert bir don beklemediklerini söyleyen Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan,

“Zirai don ile ilgili meteorolojinin özellikle son günlerde birtakım telkinleri var. Bu önümüzdeki 3-4 gün içerisinde ama boyutlarının ne kadar olduğunun, sertliğinin veya yumuşaklığının ne kadar olduğunu henüz netleştirdiğimiz bir durum yok ortada. Biz bu yıl 2023 Şubat’ta yaşadığımız zirai donun boyutunda sert bir don beklemiyoruz. Dolayısıyla şu anda zirai donun etkilerini, sonuçlarını konuşmak çok doğru değil. Henüz kayısı ile ilgili sahadaki verileri okumak şu anda mümkün değil”

şeklinde konuştu.

“KAMUOYUNU MANİPÜLE EDEREK BİR SONUCU GİDEMEYİZ”

Zirai don ile ilgili kamuoyunu manipüle edici yanlış bilgilendirmelerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,

“Mayıs ayının ortalarına kadar herkesin sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini not tutup beklemesi gerekiyor. Dolayısıyla kamuoyunu aralıklarla manipüle edici yanlış bilgilendirmelerden uzak durmalıyız. Bu her açıdan zarar veriyor. Henüz ortada değerlendirme yapabileceğiniz bir durum söz konusu değil. Tahmini rekoltelerin konuşulabileceği bir durum söz konusu değil. Kayısıda mayıs ayının ortalarını bekleyeceğiz, göreceğiz, şu anda çiçek ile ilgili değerlendirmeleri yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla bu sağlıksız bilgilerle kamuoyunu yanıltarak kamuoyunu manipüle ederek bir sonucu gidemeyiz. Herkes bir beklemeli, mayıs ayının ortalarından sonra biz ağaçtaki meyveyi kalitesini, gördüğü zararın boyutu, Tarsim’in değerlendirmelerini, Tarım İl Müdürlüğünün çalışmalarını bunların hepsini ortaya koyup daha sonra bir değerlendirme yapmak zorundayız. Ama şu anda ne mahsul ile ilgili ne zirai donun yarattığı etkilerle ilgili ne sağanak yağmurların yarattığı olumsuzlukları henüz net olarak konuşacak durumda değiliz”

ifadelerine yer verdi.

“SAHADA DEĞERLENDİRME YAPABİLECEK NOKTADA DEĞİLİZ”

Son olarak henüz kayısı ile ilgili sahada değerlendirme yapılabilecek bir noktada olunmadığını kaydeden Özcan,

“Tarım İl Müdürlüğü bu anlamda çok donanımlı ve yetkili bir kurum, Kayısı Araştırma Enstitüsü, Turgut Özal Üniversitesi buradaki akademisyenlerimiz zaten yakın zamanda ortaya çıkan tabloyu değerlendirecekler. Şu anda mevcuttaki hastalıklar ağacın olumsuz olarak sağanak yağmurlardan etkilenme alanı ve hasar durumları bunların hepsini yakın zamanda nisan ayının sonuna doğru mayıs ayında bunları değerlendireceğiz. Ama şimdiden ‘Gelen soğuk hava dalgasının etkileri ne olacak?’ gibi değerlendirmeleri çok doğru bulmuyorum, henüz kayısı ile ilgili sahada değerlendirme yapabilecek noktada değiliz”

açıklamasında bulundu.