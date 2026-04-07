Çalışmaların ilk etabında, Dedekorkut Kavşağı ile Emeksiz Kavşağı arasındaki yan yollar asfaltlanacak. Kış aylarında ve ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı nedeniyle bozulan D300 Karayolu yan yolları, yapılan bu çalışmalarla daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

“ULAŞIM SORUNLARINI ORTADAN KALDIRIYORUZ”

Çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehirde hem yeniden inşa sürecinin hem de ulaşım yatırımlarının eş zamanlı yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“Bir yandan şehirde büyük dönüşümü gerçekleştirirken diğer yandan şehrimizin ulaşımıyla ilgili sıkıntılarını ortadan kaldırıyoruz.”

“ŞARTLAR OLGUNLAŞTI, ARTIK KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

Geçtiğimiz yıl çevre yolunun ana hattının tamamen asfaltlandığını hatırlatan Başkan Er, yan yolların ise devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Er,

“Yoğun ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle daha önce yapılacak asfalt kalıcı olmayacaktı. Ancak artık şartlar olgunlaştı. Yoğun bir tempoyla yan yollarımızı da en iyi şekilde asfaltlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız”

dedi.

MALATYA’DA ULAŞIM DAHA KONFORLU OLACAK

Başkan Er, çalışmanın Malatya için hayırlı olmasını dileyerek, şehir genelinde ulaşım yatırımlarının aralıksız süreceğini vurguladı.