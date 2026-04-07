Dünya gazetesinden Naki Bakır, Türkiye'nin mevduat haritasını çıkardı. Buna göre, toplam mevduatında altının payına göre sıralamada ilk sırayı Ri­ze aldı. Onu yüzde 33,1’le Çankırı izlerken, Malatya ise yüzde 31,4’le üçüncü sırada bulundu.

Ayrıca ilk 10’a giren şehirler; Kütah­ya yüzde 31,1, Kırıkkale ile Ka­rabük yüzde 30,9, Elâzığ yüzde 29,7, Bolu yüzde 28,1, Isparta yüzde 27,6 ve Artvin yüzde 27,5 şeklinde oldu.

YATIRIMCI ALTINA GÜVENİYOR

Bankalarda altın mevduat hesapları git gide artarken Malatya’da fiziki altın alımının da çok olduğu biliniyor. Şehirde en çok güvenilen yatırım aracı altın. Geçtiğimiz haftalarda altında yaşanan düşüş ile birlikte yüzlerce vatandaş kuyumculara akın edip yatırımlarını gerçekleştirmişti.

MALATYA’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Öte yandan Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şöyle:

Beşibirlik: Alış 213.740,00 – Satış 228.780,00

Cumhuriyet Eski 2,5: Alış 106.870,00 – Satış 113.050,00

Cumhuriyet Yeni 2,5: Alış 106.870,00 – Satış 114.390,00

Liralık Eski: Alış 42.748,00 – Satış 45.220,00

Liralık Yeni: Alış 42.748,00 – Satış 45.756,00

Ata Lira Eski: Alış 44.485,00 – Satış 47.439,00

Ata Lira Yeni: Alış 44.485,00 – Satış 47.573,00

Yarım Eski: Alış 21.374,00 – Satış 22.610,00

Yarım Yeni: Alış 21.374,00 – Satış 22.878,00

Çeyrek Eski: Alış 10.687,00 – Satış 11.305,00

Çeyrek Yeni: Alış 10.687,00 – Satış 11.439,00

22 Ayar Bilezik: Alış 6.098,30 – Satış 6.560,60

14 Ayar: Alış 3.740,50

24 Ayar Gram Altın: Alış 6.646,10 – Satış 6.863,40