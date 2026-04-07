Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü olan ve çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi 2026 yılında da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ramazan Bayramı'nın ardından gözlerin çevrildiği ilk resmi tatil olan 23 Nisan için geri sayım başladı. Peki, bu yıl tatil kaç gün sürecek? 22 Nisan yarım gün mü? İşte ayrıntılar...

23 NİSAN 2026 HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?

2026 yılı takvimine göre 23 Nisan günü Perşembe gününe denk gelmektedir. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereğince 23 Nisan günü tam gün resmi tatildir.

Bu kapsamda;

Okullar ve Üniversiteler: 23 Nisan Perşembe günü kapalı olacak.

Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler ve diğer devlet daireleri hizmet vermeyecek.

Bankalar ve Borsalar: Resmi tatil nedeniyle işlem yapılamayacak.

Özel Sektör: Resmi tatil uygulamasına tabi olacak; çalışanlar için fazla mesai ücreti hak edişi doğacak.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, OKULLAR TATİL Mİ?

En çok merak edilen konulardan biri de 23 Nisan öncesindeki 22 Nisan Çarşamba gününün durumudur. Mevzuata göre 22 Nisan günü yarım gün veya resmi tatil değildir. 22 Nisan'da okullar, bankalar ve resmi daireler tam gün mesai yapmaya devam edecektir.

23 NİSAN TATİLİ HAFTA SONU İLE BİRLEŞİYOR MU?

23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, kamu çalışanları ve öğrenciler için "4 günlük tatil" ihtimalini gündeme getirdi. Cuma gününün (24 Nisan) idari izin kapsamına alınıp alınmayacağı henüz resmi makamlarca açıklanmadı. Ancak bir açıklama gelmediği takdirde, 24 Nisan Cuma günü mesai ve eğitim devam edecek.

2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

23 Nisan'dan sonraki yakın tatil günleri ise şu şekildedir:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazar