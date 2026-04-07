Depremler sırasında yıkılan Şadoğlu Apartmanı’nda 14 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili açılan davada, aralarında müteahhitler ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 tutuksuz sanık yargılanıyor.

MAHKEME HEYETİ SAVCILIKTAN MÜTALAA TALEP ETTİ.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporun dosyaya girmesinin ardından mahkeme heyeti savcılıktan mütalaa talep etti.

Savcılık, mütalaasında tüm sanıkların ayrı ayrı tutuklanmasını talep etti.

SANIK AVUKATLARI EK RAPOR TALEP ETTİ

Sanık avukatları ise bilirkişi raporunda kusur oranlarının net şekilde belirtilmediğini savunarak, ek rapor hazırlanmasını talep etti. Ayrıca savunma hazırlamak için süre istendi.

MAHKEMEDEN YENİ ARA KARAR

Mahkeme heyeti:

Sanıkların bilirkişi raporuna karşı yazılı savunma sunmasına,

Savcılık mütalaasına karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesine,

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden sanık kamu görevlilerinin görev ve görev tarih bilgilerinin istenmesine karar verdi.

Duruşma 22 Nisan’a ertelendi.

22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Davada sanıklar hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.