Busabah Tv Youtube kanalında yayınlanan Futbol Analiz programında Malatya’nın spor gündemi, A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılma başarısı ve TFF 3. Lig’de oynanan kritik karşılaşmalar değerlendirildi.

Spor yorumcuları Şenol Karaduman ve Aziz Yiğit’in değerlendirmelerinde hem milli gurur hem de yerel futbolun sorunları öne çıktı.

“GURUR VERİCİ BİR DURUM”

Programda ilk olarak A Milli Futbol Takımı’nın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılma başarısı ele alındı. Aziz Yiğit, bu başarının gurur verici olduğunu belirterek,

“Gerçekten gurur verici bir durum. Milli takımımızın bu seviyeye gelmesinde geçmişte temelleri atan teknik adamların da büyük payı var” dedi. Yiğit, kadronun büyük bölümünün Avrupa’da forma giydiğine dikkat çekerek, “Skorlar iyi ama oyun anlamında beklentilerin altında kaldık. Ancak önemli olan Dünya Kupası’na katılmamızdı”

ifadelerini kullandı.

Milli takımın grubunda avantajlı olduğunu savunan Yiğit,

“Bu gruptan ilk ikiye girerse kimse şaşırmasın. Ben milli takımın performansından umutluyum”

diye konuştu.

Şenol Karaduman ise geçmiş turnuvalara değinerek,

“O dönem sabahın erken saatlerinde milli takım maçlarını izliyorduk. Brezilya’ya karşı oynanan maç hâlâ aklımda”

dedi.

“BUGÜN RAKİBİZ AMA HER ZAMAN DOSTUZ”

Programda Kosova’da Türk taraftarlara yönelik anlamlı bir jest de gündeme geldi. Bir kafede asılan pankartta,

“Bugün rakibiz ama her zaman dostuz. Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999’da siz ödediniz, bugün borcunuz yok”

ifadeleri yer aldı. Bu jesti değerlendiren Yiğit,

“Gerçekten duygu yüklü bir mesaj. Ancak Vedat Muriç’e yapılan eleştiriler beni üzdü. Kendisi hem karakterli hem de önemli bir futbolcu”

dedi.

Balkan ülkeleriyle tarihi bağlara da değinilen programda, bu ilişkilerin futbol üzerinden de devam ettiği vurgulandı.

Yerel futbol gündeminde ise TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynanan Malatya Yeşilyurtspor – Karaköprü Belediyespor karşılaşması öne çıktı. Mücadeleyi 6-2 kazanan Yeşilyurtspor, play-off yolunda önemli bir adım attı.

“KAZANMAK ÖNEMLİYDİ”

Şenol Karaduman,

“Skor yanıltıcı olabilir. Çok iyi bir futbol oynanmadı ama kazanmak önemliydi. Play-off hattına yükseldik”

dedi. Önlerindeki Ağrıspor maçının kritik olduğunu vurgulayan Karaduman, hakem atamalarına da dikkat çekti.

Aziz Yiğit ise takımın performansını daha eleştirel değerlendirdi.

“Sonuç sevindirici ama oyun tatmin etmedi. Bu takımın play-off’ta başarılı olacağına dair net bir görüntü vermedi”

diyen Yiğit, özellikle savunma ve kaleci performansına dikkat çekti.

Programda ayrıca stadyumun fiziki koşulları sert şekilde eleştirildi. Tuvaletlerin bakımsızlığı, asansörlerin çalışmaması ve genel temizlik sorunları gündeme getirildi. Yiğit,

“Malatya futbolunun neden geriye gittiğini bir kez daha gördüm. Önce tesisleşme ve altyapı düzelmeli”

dedi.

Basın mensuplarının stadyuma girişte yaşadığı sorunlar da tartışma konusu oldu. Şenol Karaduman,

“Yıllarını spora vermiş gazeteciler olarak stadyuma giremiyoruz. Bu kabul edilemez”

ifadelerini kullandı.

Programın sonunda her iki yorumcu da Yeşilyurtspor’un geleceği için doğru yapılanmanın şart olduğunu vurgularken, yerel yönetimlerin ve kulüp idarecilerinin daha planlı hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.