EYT sonrası kapsam dışı kalan milyonların, özellikle de deprem sonrası toparlanmaya çalışan Malatya’daki binlerce çalışanın tek gündemi: Kademeli emeklilik. Peki, 2000-2008 arası sigortalılar için yaş şartı esneyecek mi? 2026 yılı itibarıyla Meclis koridorlarında konuşulan son formülleri ve Bakanlıktan gelen en taze sinyalleri derledik.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'E GELDİ Mİ?

Şu an için TBMM gündeminde resmi bir kanun teklifi olarak yasalaşmış bir paket bulunmuyor. Ancak Malatya gibi yerel illerden gelen yoğun talep, Ankara kulislerini hareketlendirmiş durumda. Hükümetin "sosyal güvenlik reformu" kapsamında bu dosyayı masada tuttuğu biliniyor.

BAKANLIKTAN SON AÇIKLAMA YAŞ ŞARTI KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevcut sistemin mali dengesini korumaya kararlı. Bakan Vedat Işıkhan’ın daha önceki açıklamaları, prim günü ve yıl şartının korunacağı yönünde olsa da; 2000 sonrası girişli vatandaşların "adaletli kademe" beklentisi siyasetin ajandasında üst sıralardaki yerini koruyor.

KİMLERİ KAPSAYACAK? BEKLENEN TABLO

Kulislerde konuşulan kademeli formüle göre; 2000 yılından sonra işe girenlerin işe giriş tarihlerine göre 50, 52 ve 54 gibi yaş sınırlarıyla emekli edilmesi tartışılıyor.