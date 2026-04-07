MALATYA - İsrail Parlamentosu’nun Filistinli tutuklulara yönelik idam cezasını içeren yeni yasal düzenlemesi, Malatya akademik camiasında büyük yankı uyandırdı. İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi, peş peşe yaptıkları yazılı açıklamalarla söz konusu kararın uluslararası hukuk ve insan onuruyla bağdaşmadığını vurguladı.

"YAŞAM HAKKI HİÇBİR ŞARTTA İHLAL EDİLEMEZ"

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, düzenlemeyi "evrensel hukuk ilkeleri açısından kaygı verici" olarak nitelendirdi. Akademik kurumların adaleti savunma sorumluluğu olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu düzenlemenin insan haklarıyla bağdaşmadığı ve uluslararası hukuk normlarıyla çeliştiği değerlendirilmektedir. Yaşam hakkı, hiçbir şartta ihlal edilemeyecek en temel insan hakkıdır. Uluslararası toplumu barış ve adalet için ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz."

"HEDEF TÜM İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANI"

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ise hazırlanan düzenlemeyi "insanlık dışı" olarak tanımlayarak sert bir dille kınadı. Açıklamada, bu girişimin sadece Filistin halkını değil, tüm dünyayı ilgilendirdiği belirtildi:

"İsrail’in idam cezasını öngören bu girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu adım, yalnızca Filistin halkını değil, tüm insanlığın ortak vicdanını hedef almaktadır. Birleşmiş Milletler ve akademik camia bu hukuksuzluğa karşı kararlı bir duruş sergilemelidir."

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Her iki üniversite de yaptıkları açıklamalarda, bölgedeki çatışma ortamının siviller üzerindeki insani etkilerine dikkat çekerek, hukukun üstünlüğü ve evrensel değerler çerçevesinde somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.