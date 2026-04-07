Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansa Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Programın konuşmacısı Aile Hekimi Dr. Zeynep Kazgan, özellikle bahar aylarında sık görülen alerjik rahatsızlıklara karşı vatandaşları bilinçlendirdi.

“EN YOĞUN SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN” UYARISI

Bahar alerjisinin; hapşırma, burun akıntısı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Dr. Kazgan, şu uyarılarda bulundu:

“Polenlerin yoğun olduğu sabah 05.00 ile 10.00 saatleri arasında mümkünse dışarı çıkılmamalı. Güneş gözlüğü kullanımı ihmal edilmemeli ve bağışıklık sistemini güçlü tutmak için antioksidan açısından zengin besinler tercih edilmeli.”

BAHAR YORGUNLUĞUNA KARŞI BASİT ÖNLEMLER

Konferansta bahar yorgunluğuna da değinen Kazgan, düzenli yürüyüşün, yeterli su tüketiminin ve kaliteli uykunun önemine dikkat çekti. Mevsim geçişlerinde üst solunum yolu enfeksiyonları, ürtiker gibi cilt hastalıkları ile mide ve bağırsak sorunlarının da artabileceğini belirten Kazgan, bu süreçte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.