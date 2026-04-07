Türkiye’nin idari haritası yeniden mi şekilleniyor? "100 İl, 1000 İlçe" hedefi kapsamında, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki büyük ilçelerin statü değişikliği tekrar masaya yatırıldı. Malatya'nın komşu illerinde bulunan ve nüfusuyla pek çok ili geride bırakan o ilçeler için kritik eşik aşıldı.

MALATYA ÇEVRESİNDE HANGİ İLÇELER İL OLMAYA ADAY?

Malatya’nın ticaret ve sosyal bağlarının güçlü olduğu komşu illerde, il olma potansiyeli en yüksek yerler şu şekilde sıralanıyor:

Kahramanmaraş (Elbistan): Malatya’ya en yakın ve en güçlü adaylardan biri. Nüfus ve coğrafi konumuyla yıllardır "İl olma" bekleyişinde.

Adıyaman (Kahta): Bölgenin turizm ve nüfus potansiyeli en yüksek noktalarından biri olarak listede üst sıralarda.

Şanlıurfa (Siverek & Viranşehir): Devasa nüfuslarıyla il merkezlerinden uzak, kendi ekonomisini yöneten iki dev aday.

Diyarbakır (Ergani & Bismil): Tarım ve sanayi potansiyeliyle dikkat çekiyorlar.

Erzincan (Eriç & Tercan Hattı): Nüfus kriterleri tartışılsa da stratejik konumları önemli.

3 İLÇE BİRLEŞEREK TEK İL Mİ OLACAK?

Gündemi en çok meşgul eden "3 ilçenin birleşmesi" formülü, özellikle sınır hatlarında yer alan ve birbirine ekonomik olarak entegre olmuş ilçeler için konuşuluyor. Uzmanlar, bu modelin bölgedeki hizmet kalitesini artıracağını öngörüyor. Bölge halkı ise "82. plaka hangi komşumuza gidecek?" sorusuna yanıt arıyor.

İŞTE İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK TÜM İLÇELER:

Listenin tamamında yer alan ve kriterleri karşılayan diğer kritik noktalar:

Güneydoğu Hattı: Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Akçakale.

Doğu Anadolu Hattı: Yüksekova (Hakkari), Erciş (Van), Doğubayazıt (Ağrı).

Karadeniz ve İç Anadolu: Ünye, Fatsa (Ordu), Bafra (Samsun), Polatlı (Ankara), Ereğli (Konya).

Batı Hattı: İskenderun, Tarsus, Alanya, Nazilli, İnegöl, Çorlu, Gebze.

NEDEN BU İLÇELER SEÇİLİYOR?

Bir ilçenin il olabilmesi için sadece kalabalık olması yetmiyor.

Şehir Merkezine Uzaklık: İl merkezine en az 30-40 km mesafe. Ekonomik Güç: Kendi sanayisi veya tarım havzasının olması. Hizmet Kapasitesi: Hastane, adliye ve üniversite gibi altyapıların hazır olması. Nüfus: 100 bin barajının aşılmış olması.

