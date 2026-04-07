Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayırsever iş insanı Rıdvan Mertöz tarafından eşi adına yaptırılan okul, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, törende yaptığı konuşmada Malatya halkının vefa borcunu her zaman ödediğini belirterek, hayırseverlerin kentin ayağa kalkma sürecindeki kritik rolüne dikkat çekti.

"MALATYA İNSANI VEFAKARDIR"

Açılış konuşmasına misafirleri selamlayarak başlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Mertöz ailesinin eğitime verdiği uzun soluklu desteği vurgulayarak,

"Bugün burada Malatya'mız için son derece anlamlı ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olan bir açılış için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hayırsever iş insanımız Rıdvan Mertöz abimizin eşi Elif Sevinç Mertöz adına yaptırdığı ortaokulun açılışı için bir aradayız. Rıdvan abimizin yaklaşık 25 yıllık bir eğitime katkı serüveni var. Malatya insanı vefakardır, kendi memleketini hiçbir zaman unutmaz"

ifadelerine yer verdi.

"GELECEĞİN MALATYA'SINI İNŞA EDİYORUZ"

6 Şubat depremlerinin ardından kentin fiziksel ve sosyal değişimine değinen Başkan Er, yapılan çalışmaların sadece bir onarım değil, büyük bir vizyon projesi olduğunu belirterek, "Malatya, Hatay'dan sonra en çok yara alan ilimiz. Ancak büyük bir liderlik ve Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesine sağladığı ayrıcalıklarla bu zorlukları aşıyoruz. Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz; imardan ulaşıma, altyapıdan kültüre kadar geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Malatya artık ayağa kalktı diyebiliriz"

şeklinde konuştu.

"MALATYA EMİN ELLERDE"

Şehirde devam eden yoğun şantiye süreci nedeniyle vatandaşlardan sabır isteyen Sami Er, belediyecilik tecrübesine ve ekibine olan güvenine değinerek,

"Şu an 1263 lokasyonda şantiye var. Günde 1200 kamyon şehir içerisinde dolaşıyor. Yollar bozuldu, biliyoruz ama bunların hepsini çözüyoruz. Hiç kimsenin gözü arkada kalmasın, Malatya emin ellerde. İnsanlarımız bize güvendi, bizi şehremini yaptı. Biz bu güvene ve umuda sadık kalacağız, bu güveni boşa çıkarmayacağız"

ifadelerini kullandı.

“2 YILLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPACAĞIZ”

Başkan Er, konuşmasının sonunda Malatya'ya kazandırılacak diğer projelerden ve Mayıs ayında yapılacak büyük değerlendirme toplantısını da açıklayarak,

"Ömer Gümüştekin kardeşimizle bir Bilim Merkezi projemiz var. Ayrıca 15 Mayıs civarında iki yıllık bir değerlendirme toplantısı yaparak neler yaptığımızı, neler yapacağımızı anlatacağız. Bu okulun yapımında emeği geçen Mertöz ailesine ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Malatya'mıza hayırlı olsun"

dedi.