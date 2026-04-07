Nesine 3. Lig 2. Grup’ta Yeşilyurtspor rüzgarı esiyor! Teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde adeta küllerinden doğan ekip, küme düşme hattından play-off potasına uzanan muazzam bir başarı hikayesine imza attı. İşte 6-2’lik galibiyet sonrası kritik Ağrı deplasmanı öncesi son gelişmeler...

YEŞİLYURTSPOR’DA MURAT YILDIRIM DÖNEMİ 9 MAÇTA 22 PUAN!

Yeşilyurtspor, teknik direktör Murat Yıldırım’ın göreve gelişiyle birlikte ligin en korkulan takımlarından biri haline geldi. Görev süresi boyunca çıktığı 9 karşılaşmada;

7 Galibiyet

1 Beraberlik

1 Mağlubiyet

alan Malatya temsilcisi, topladığı 22 puanla ligin kaderini değiştirdi. Sezon başında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren ekip, sergilediği istikrarlı futbolla gözünü üst lig biletine dikti.

"HER MAÇIMIZ BİR FİNAL"

Nurettin Soykan Tesisleri’nde devam eden hazırlıklar sırasında açıklamalarda bulunan Yıldırım, disiplini elden bırakmıyor. Geçtiğimiz hafta alınan 6-2’lik farklı galibiyetin moral motivasyonu artırdığını belirten tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Son 3 maçımız için 'her maçımız final' demiştik. İlk finalimizi Allah’ın izniyle net bir skorla kazandık. Şimdi önümüzde daha zorlu bir engel var. Play-off şansımızı son ana kadar kovalayacağız."

KRİTİK VİRAJ DEPLASMANDA AĞRI SINAVI

Yeşilyurtspor’un play-off yolundaki en büyük engellerinden biri bu hafta sonu oynanacak olan Ağrı deplasmanı. Yıldırım, maçın zorluk derecesinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çalışmalarımıza başladık. Tek düşüncemiz 3 puanla dönmek. Maç maç ilerliyoruz ve hata lüksümüz yok," dedi.

TARAFTAR FAKTÖRÜ VE ŞAMPİYONLUK İNANMIŞLIĞI

Başarının anahtarının kenetlenmek olduğunu ifade eden Murat Yıldırım, taraftarlara özel bir parantez açtı. Malatya camiasının büyüklüğüne dikkat çeken teknik adam:

"Taraftar sahadaki oyuncunun itici gücüdür." Destek: "Ağrı deplasmanında da taraftarımızın desteğini bekliyoruz."

"Ağrı deplasmanında da taraftarımızın desteğini bekliyoruz." Hedef: "İlk hedef play-off, sonrasındaki tek hedef ise üst lig!"

YEŞİLYURTSPOR’UN KALAN MAÇLARI

Play-off potasındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Yeşilyurtspor'un önünde iki kritik randevu bulunuyor:

Ağrıspor (Deplasman) Kilis Belediyespor (Ev Sahibi)

Yeşilyurtspor'un yakaladığı bu ivme, sadece puan tablosuna değil, şehrin spor kültürüne de büyük bir heyecan getirdi. Eğer bu form grafiği sürerse, play-off aşamasında Yeşilyurtspor grubun en favori takımı olacak gibi görünüyor.