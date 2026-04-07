Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin yanında bulunan Buğday Pazarı’ndaki hububatların sağlıklı koşullarda depolanmaması nedeniyle Malatya’ya yeni bir buğday pazarı yapılacağını duyurmuştu. Ancak Buğday Pazarı esnafları yeni yapılacak alanın yetersiz olduğunu kaydederek Busabah Medya’ya önemli açıklamalarda bulundular.

Mevcut yerlerinden memnun olduklarını kaydeden Buğday Pazarı esnafları yeni yapılacak alanın küçük ve ihtiyaçlarına cevap vermeyecek nitelikte olduklarını belirttiler.

“BURADA 280 METRE DÜKKANA SIĞMIYORUZ”

Buğday Pazarı esnaflarından Abdulvahap Arpacı, sezon zamanı 280 metrekare dükkanlara dahi sığamadıklarını belirterek,

“Buğday Pazarı, buğday pazarı esnafları için yapıldı. Yapıldığı ilk dönemlerde dükkan fiyatları çok yüksek olduğu için biz alamadık. Bize o dönemde ‘Yer belediyenin, belediyenin beton, inşaat şirketi var. Bunlar eğer bu işin altından kalkamazsa TOKİ’ye vereceğiz. 5 veya 10 yıllık bir kredi alacağız herkes işyeri sahibi olacak’ dediler. Fakat daha sonra belediye yeri kendi şirketine satmış. Şirket, Diyarbakırlı farklı bir şirkete satmış, böyle el değişimleri olunca kâr marjı nedeniyle fiyatlar yükseldi. Dolayısıyla biz dükkan alamadık. O dönemde bir arkadaşımız Fahri Kayahan’da bir daireyi 325 milyara aldı buraya 4 trilyon bütçe çıkardılar. Sonra 2 trilyon 400’e düştü yine alamadık. Şimdi de ‘Sizi buradan çıkaracağız, belediyenin 30 dönümlük bir yeri var, oraya 100 metre dükkan yapacağız, 100’er tonluk 2 tane silo yapacağız ve sizi oraya götüreceğiz’ diyorlar. Biz burada 280 metre dükkana sığmıyoruz”

şeklinde konuştu.

“BURASI BÜYÜKŞEHİR VE HUBUBATTA BU ÜLKENİN GELECEĞİ”

Büyükşehre yakışacak bir buğday pazarı yapılması gerektiğini dile getiren esnaf Arpacı,

“Sezonda 400-500 ton arpa geliyor. Her esnafa en az 200 tonluk buğday geliyor. Sen o 200 tonluk siloyu nereye yapacaksın? Ayrıca burası yol geniş, yağmur ve ıslanma riskini göze alarak ürünleri buraya dökebiliyoruz ama yeni yerde o kadar malı kimin dükkanının önüne dökeceğim? Yapılacak silo da yetersiz. Buraya kendi kafalarına göre üçgen bir buğday pazarı yaptılar. Deprem olduktan sonra Çavuşoğlu’ndaki yeri yıkıp bir an önce burayı belediyeye aldırdılar. Belediyenin faizi ile birlikte çok yüksek bir paraya aldığı söyleniyor. Belediye bu işten zarar etti. Biz de şimdi ortadayız ne olacağız belirsiz. Büyükşehre yakışır bir buğday pazarı yapılmalı. Burası büyükşehir ve hububatta bu ülkenin geleceği. Bu nedenle 50-100 dönümlük bir alana buğday pazarı yapılmalı. Yeni yapılacak yerde dükkanlar küçük, silolar yetersiz olur. Silo yapmak için bir hibe aldılar, o parayı değerlendirmek istiyorlar. Biz o siloları ‘Buraya yapın’ dedik, yeni bir yer yapılmazsa o paranın geri iade edilmesi gerektiği için yeni bir yer yapılacak”

ifadelerini kullandı.

“BİZE CEVAP VERMİYOR”

Yeni yapılacak buğday pazarının kendilerine çalışma fırsatı vermeyeceğini söyleyen esnaf Ahmet Arslan ise,

“Yeni yapılacak buğday pazarı bize cevap vermiyor. Arsası dar, bize çalışma fırsatı veremez. Bizim işimizin hacmi büyük dolayısıyla biz yeni yapılacak buğday pazarına sıcak bakmıyoruz. Buranın orta alanı boş siloyu buraya da yapabilirler”

diye konuştu.

“ARPACILARA VERİLİYOR, BUĞDAYCILARA VERİLMİYOR”

“Burası 260 metrekare ama esnaflar sığmıyor” diyen esnaf Bülent Artun da şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yapılacak yer 90 veya 100 metrekaredir. Buraya sığamayan esnaf oraya nasıl sığacak. Buranın alanı geniş ama orada yer yok. Sezon döneminde buğday yola kadar geliyor, 80 metrekare dükkanlara nasıl sığacak? Ayrıca arpacılara veriliyor buğdaycılara verilmiyor. Yazın buranın her tarafı buğday oluyor. Bunun kepeği, yemi, arpası var. Yeni yapılacak yere nasıl sığacak?"