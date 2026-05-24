Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ve yerel dolu yağışlarının görüleceği beklenmektedir. Beklenen yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir” denildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Hava durum raporuna göre, Malatya merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19°C

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20°C

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17°C

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17°C

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22°C

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22°C

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 18°C

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22°C

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17°C

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22°C

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20°C

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19°C

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 22°C

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 20°C