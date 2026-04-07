Adana’da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, benzer bir organizasyonun Malatya’da da yapılması gerektiğini söyledi. Her yıl milyonlarca kayısı ağacının çiçek açmasıyla şehrin eşsiz bir görünüme kavuştuğunu belirten Ağbaba, bu durumun bir festivalle taçlandırılması gerektiğini vurguladı.

"ESNAFIN YÜZÜ GÜLER"

Adana’daki festivalin kent ekonomisine ve esnafa büyük katkı sağladığını yerinde gören Ağbaba, "Türkiye’nin her yerinden binlerce insan buraya geliyor. Adana’nın kültürü ve mutfağı tanıtılıyor. Aynı canlılığı Malatya’da da yaratabiliriz," dedi.

VALİLİK VE BELEDİYELERE DAVET

Özellikle deprem sonrası zor günler geçiren Malatya esnafı için bu projenin bir "can suyu" olacağını ifade eden Ağbaba, şu çağrıyı yaptı: "Valiliğimiz, belediyelerimiz ve tüm sivil toplum kuruluşlarımız bir araya gelmeli. Siyaseti bir kenara bırakıp Malatya’nın tanıtımı için bu festivali hayata geçirmeliyiz. Biz her türlü desteği vermeye hazırız."

NEDEN ÖNEMLİ?

Malatya’da "Kayısı Çiçeği Festivali" düzenlenmesi durumunda:

Şehrin tanıtımı ulusal düzeyde artacak.

Deprem sonrası yerel esnafa ciddi bir kazanç kapısı açılacak.

Malatya, bahar aylarında turizmin yeni merkezi haline gelecek.