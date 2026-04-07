Malatya’da sabah saatlerinde tansiyon yükseldi, aile içi tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Yeşilyurt ilçesindeki Samanköy Konteynerkent’te meydana gelen olayda, bir kişi bacanağını ve kendi eşini kurşun yağmuruna tuttu. İşte dehşet anlarının detayları...

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bacanaklar arasında çıkan olayda 1’i kadın 2 kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ TABANCASINI ÇEKİP ATEŞLEDİ

Olay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Samanköy Konteynerkent içerisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine öfkesine hakim olamayan Kemal Y., yanında taşıdığı tabancayı çekerek bacanağı Mahsuni G.’ye ateş açtı.

KENDİ EŞİNİ DE VURDU

Silahtan çıkan mermilerin hedefi sadece bacanağı olmadı. Kemal Y.’nin açtığı ateş sonucu, şüphelinin imam nikahlı eşi olduğu öğrenilen Çiçek Y. de kurşunların hedefi olarak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR, DURUMLARI TAKİP EDİLİYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar acil koduyla hastanelere sevk edildi:

ve , Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin incelemeler sürüyor.

ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın faili Kemal Y., polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kaçamadan yakalandı. Suç aleti olan tabancayla birlikte gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Soruşturma Sürüyor: Polis ekipleri konteynerkentte geniş çaplı inceleme yaparken, "bacanak dehşeti" olarak adlandırılan olayın çıkış nedenine dair detaylı soruşturma başlatıldı.

Malatya'daki bu üzücü olay, aile içi şiddetin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.