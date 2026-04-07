Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki bakkal ve marketlerde kapsamlı bir hijyen ve son kullanma tarihi denetimi gerçekleştirdi. Vatandaşlardan gelen geri bildirimler ve rutin kontroller çerçevesinde hareket eden ekipler, rafları didik didik ederek halkın sağlığıyla oynayan işletmelere geçit vermedi.

OKUL ÇEVRELERİNDE "SIFIR TOLERANS"

Denetimlerin en dikkat çekici noktası ise okul çevreleri oldu. Geleceğimiz olan çocukların sağlığını korumak adına okul yanındaki bakkallarda denetimler sıkılaştırıldı. Yapılan incelemelerde; çocukların sıklıkla tükettiği atıştırmalıklar ve gıda ürünleri arasında son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit edildi.

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, CEZALAR KESİLDİ

Zabıta ekipleri tarafından el konulan bayat ve tarihi geçmiş ürünler, tutanak altına alınarak imha merkezlerine gönderildi. Kurallara uymayan ve halk sağlığını hiçe sayan işletmelere ise ilgili mevzuat gereğince ağır idari para cezaları uygulandı.

Belediyeden Kritik Uyarı: Battalgazi Belediyesi, denetimlerin sadece belirli bir dönemle sınırlı kalmayacağını, Malatya genelinde vatandaşın huzur ve güvenle alışveriş yapabilmesi için denetimlerin artarak süreceğini vurguladı.

VATANDAŞ NE YAPMALI?

Yetkililer, Malatyalı vatandaşları alışveriş yaparken ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihlerini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde, belediyenin ilgili birimlerine anında ihbarda bulunulması isteniyor.