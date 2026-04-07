Malatya ve çevresinde tarımsal faaliyet yürüten binlerce üreticiyi tedirgin eden haber Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte zirai don riski kapıya dayandı.

HANGİ İLÇELERDE ZİRAİ DON BEKLENİYOR?

Meteorolojik verilere göre don riski Malatya’nın tamamında değil, özellikle kuzey kesimlerinde ve yüksek rakımlı bölgelerde etkili olacak. Don olayından en çok etkilenmesi beklenen ilçeler şunlardır:

Darende

Kuluncak

Yazıhan

Arguvan

Arapgir

Hekimhan

KRİTİK SÜREÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR? (TARİH VE SAAT)

Dondurucu soğuklar sadece bir geceyle sınırlı kalmayacak. Uyarı metninde belirtilen tarih aralığı şöyle:

Başlangıç: 8 Nisan 2026 Çarşamba, saat 21:00.

8 Nisan 2026 Çarşamba, saat 21:00. Bitiş: 12 Nisan 2026 Pazar, saat 10:00.

Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece başlayacak olan bu riskin, Pazar sabahına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

DONUN ŞİDDETİ NE OLACAK?

Meteoroloji, donun şiddetini üç farklı kategoride değerlendirdi. Bölgenin genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette bir soğuk beklenirken, yüksek rakımlı bölgelerde kuvvetli don (4 derece ve altı) görülme ihtimali bulunuyor.

ÜRETİCİLER NE YAPMALI?

Özellikle çiçeklenme döneminde olan kayısı ağaçlarının ve diğer tarımsal ürünlerin zarar görmemesi için çiftçilerin ve ilgili vatandaşların bu 4 günlük süreçte son derece tedbirli olmaları gerekiyor. Uzmanlar, oluşabilecek zararı en aza indirmek için yerel tarım müdürlüklerinin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel uyarılarının takip edilmesini öneriyor.