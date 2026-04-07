Milletvekili Ölmeztoprak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile TBMM’de bir araya gelerek Malatya’nın tarımsal üretim gücünü artırmaya yönelik konuları görüştü. Görüşmede özellikle kayısıda hasat sonrası süreçlerin güçlendirilmesine yönelik projeleri gündeme getiren Ölmeztoprak, üreticinin yükünü hafifletecek adımlar üzerinde durdu.

KAYISI İÇİN MEKANİZASYON HAMLESİ

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan mekanizasyon projesini Bakan Yumaklı’ya sunan Ölmeztoprak, projenin ürün kayıplarını azaltacağını ve kaliteyi artıracağını ifade etti. Ölmeztoprak,

“Kayısımızın boylama, kurutma ve işleme süreçlerinde modern altyapının kurulmasıyla hem hijyen hem de markalaşma açısından önemli bir mesafe kat edeceğiz. Üreticimizin rekabet gücünü artıracak bu adımların hayata geçmesi için süreci yakından takip ediyoruz”

dedi.

SÜT ÜRETİMİ İÇİN DESTEK TALEBİ

Tarım başlığı altında süt ve süt ürünlerindeki gelişmeleri de değerlendiren Ölmeztoprak, deprem sonrası kurulan altyapının önemli olduğunu ancak yeterli olmadığını vurguladı. Ölmeztoprak, çiğ süt soğuk zincirinin güçlendirilmesi, tank ve depolama kapasitesinin artırılması için ilave finansman talebini de Bakan Yumaklı’ya ilettiğini belirterek,

"Gıda güvenliği ve ürün kalitesinin korunması için bu desteği son derece önemli görüyoruz"

diye konuştu.

MALATYA HEYETİNDEN ADALET BAKANI GÜRLEK’E ZİYARET

Milletvekili Ölmeztoprak, Ankara temasları kapsamında AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve Abdurrahman Babacan ile birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret ettiklerini belirterek, ziyarette Bakan Gürlek’e yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini kaydetti.

TOKİ İLE SAHADAKİ TALEPLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile de bir araya gelen Ölmeztoprak, deprem sonrası Malatya’da yürütülen konut projelerini değerlendirdi. Sahada yaptığı ziyaretlerde vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan ileten Ölmeztoprak, sürecin beklentilere uygun ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca sosyal donatı alanları ve rekreasyon projelerinin artırılması gerektiğini de dile getirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KOORDİNASYON MESAJI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yaptığı görüşmede ise rezerv alanlar, konut üretimi ve işyeri dağıtım süreçlerini ele alan Milletvekili Ölmeztoprak, sahadan gelen talepleri detaylı şekilde aktardı.

Nisan ayı ve devam eden süreçte çalışmaların daha güçlü koordinasyonla yürütülmesi gerektiğini ifade eden Ölmeztoprak, kurumlar arası iş birliğinin sahaya daha hızlı yansımasının önemine dikkat çekti.

“MALATYA İÇİN SAHADAYIZ, TAKİPTEYİZ”

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin kararlılık mesajı veren Ölmeztoprak, Malatya’nın her alanda güçlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Ölmeztoprak,

“Yaşam alanlarının yeniden kurulması, ticari hayatın canlanması ve şehir bütünlüğünün sağlanması için süreci yakından takip ediyoruz. Malatya’mızı daha güçlü, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz”

ifadelerini kullandı.