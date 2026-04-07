Manisa'nın Kula ilçesinde 82 yaşındaki adam kendini asarak hayatına son verdi. Olay, Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi Sarıaliler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki M.A.Ç. evin yan tarafında kiler olarak kullanılan bölümde kendini asarak intihar etti. Yaşlı adamı gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede M.A.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A.Ç.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.