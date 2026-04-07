Karaca Grup tarafından Şehir Mezarlığı’nda inşa edilecek olan Karaca Camisi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, BBP Malatya İl Başkanı Yüksel Duman, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Müftüsü Ramazan Dolu, MİAD Genel Başkanı Yunus Akdaş, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Karaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Depremde sadece binalarımızı değil, ibadethanelerimizi de kaybettik. Malatya genelinde 172 camimiz yıkıldı. Bu gerçekten büyük bir kayıp. Arif Karaca ağabeyimizle mezarlık için yeni bir cami ihtiyacını konuştuk. Sağ olsun, bu hayırlı işi üstlendi. İnşallah Osmanlı mimarisiyle çok güzel bir cami inşa edeceğiz. Malatya’mıza hayırlı olsun” dedi.

Malatya’nın en büyük gücünün dayanışma ruhu olduğunu söyleyen Başkan Er, “İstanbul’dan gelen iş insanlarımız başta olmak üzere, hemşehrilerimiz memleketlerine sahip çıkıyor. Bir okul açılışı yaptık. Daha önce de eğitim alanında önemli katkılar sunuldu. Yine farklı hayırseverlerimiz tarafından yapılan okulların açılışlarını gerçekleştirdik. Bu şehirde iş insanlarımız sosyal sorumluluklarını büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor. Allah hepsinden razı olsun. Önümüzde yeni projeler de var. Cami projeleri, külliyeler, eğitim yatırımları. Bir yandan da bilim merkezi projemizi yürütüyoruz. TÜBİTAK ile iş birliği içerisindeyiz. Sağ olsun hayırseverlerimiz bu projelere de destek veriyor” şeklinde konuştu.

“HER CAMİNİN ALTINDA MUTLAKA ÇOK AMAÇLI SALON VE TAZİYE ALANI OLACAK”

Malatya’da işlerin güzel ilerlediğini dile getiren Başkan Er, "Dışarıdan gelen herkes şehirdeki değişimi açıkça görüyor. Bakanlarımız da aynı şeyi söylüyor. Malatya, diğer illerin önüne geçti. Bu noktada başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Malatya’nın tamamını planlı, sağlam ve geleceğe yakışır şekilde inşa etmek istiyoruz. Allah’a şükrediyoruz, Malatya’da işler iyi gidiyor. Biz sadece depremin yaralarını sarmıyoruz, aynı zamanda geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz. Yapmakta olduğumuz sadece binalar veya dükkanlar değil. Caddeleriyle, bulvarlarıyla, peyzajıyla önümüzdeki birkaç ay içinde Malatya’nın nasıl bir çehreye kavuştuğunu hep birlikte göreceğiz. Bu, güçlü bir liderliğin ve devlet-millet iş birliğinin eseridir. ‘Devlet-millet iş birliği’ diyorum çünkü özel sektörün ve iş insanlarımızın katkıları olmadan bu mümkün olamazdı. Camilerimiz artık yalnızca ibadet edilen yerler değil. Onlar dayanışmanın, birlikte olmanın ve yardımlaşmanın merkezi. Her caminin altında mutlaka çok amaçlı salon ve taziye alanı olacak. Eski camilerimizin bodrum katlarını da bu amaçla değerlendireceğiz. Şu anda Malatya’da 20 taziye evi yapıyoruz. Bugün temelini attığımız caminin Malatyalı hemşerilerime hayırlı olmasını diliyorum" diye konuşmasını tamamladı.

“CAMİLERİMİZİ, CEMEVLERİMİZİ İHYA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise "Öncelikle Arif Karaca Beyefendi’ye teşekkür ediyorum. Başarılı iş insanlığının yanında, burada ciddi bir ihtiyaç olan caminin inşasında gösterdiği cömertlik ve fedakârlık, onun hayırseverliğinin en güzel örneğidir. Malatyalı hemşerilerime söylemek istediğim şey şudur; başınızı kaldırın, dimdik yürüyün. Çünkü efsanevi bir başarıyı ortaya koyan sizlersiniz. 6 Şubat gibi büyük bir sınama ve imtihan karşısında millet ve devlet olarak kurumsal gücümüzü test ettiğimiz süreç. Tüm bunları birlikte geride bıraktık. Artık Malatya’yı ayağa kaldırdık. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Camilerimizi, cemevlerimizi ihya etmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda yaklaşık 20 valimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Valilerimizin bazıları desteklerini gönderdi, bazıları ise yakında inşaatlara başlayacak. Eksik kalan noktalar olursa yine hayırsever iş insanlarımıza başvuracağız. Valilik olarak da yaklaşık 20 caminin yapımını üstlendiğimizi özellikle ifade etmek isterim. Bu dayanışma, bu kardeşlik ruhu bizler için son derece kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

“BU HAYIRLI GÖREVİ ÜSTLENMEKTEN BÜYÜK BİR ONUR DUYDUK”

Caminin Malatya’ya kazandırılmasına vesile olan Karaca Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arif Karaca ise "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er, burada bir cami ihtiyacı olduğunu ifade ettiğinde, biz de Karaca ailesi olarak bu hayırlı görevi üstlenmekten büyük bir onur duyduk. İnşallah buraya yakışacak hem manevi hem de mimari anlamda örnek olacak güzel bir camiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün temelini atacağımız camimiz 800 metrekare zemin, 300 metrekare çekme kat, 150 metrekare son cemaat alanı olmak üzere toplam 1250 metrekare kapalı alan ve 1000 metrekare avlu olarak projelendirilmiştir. Bu anlamlı eserin Malatya’mıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dua edilerek Şehir Mezarlığı içerisindeki Karaca Camisi'nin temeli atıldı.