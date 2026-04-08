Yetkililerden alınan bilgilere göre, kesintiler ağırlıklı olarak ekipler tarafından yürütülecek işletme bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yeşilyurt ilçesinde 16:30 – 18:30 saatleri arasında Dilek, Mahmutlu, Topraktepe, Sütlüce ve Duranlar mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Akçadağ ilçesinde 15:30 – 17:00 saatleri arasında Bahri, Esenli, Aşağıörükçü, Ilıcak, Yukarıörükçü, Aksaray, Eğin, Aliçeri, Keklikpınarı, Yalınbudak, Karamağara, Kadıibrahim, Mihmanlı ve Resuluşağı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

YAZIHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER

Yazıhan ilçesinde 15:30 – 17:00 saatleri arasında Sadıklı Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan saatlerden önce tamamlanması halinde elektriklerin daha erken verilebileceğini, olası gecikmelere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.