Malatya'nın kalbinde heyecan dorukta! Battalgazi Belediyesi, Turizm Haftası'nı unutulmaz bir yarışmayla taçlandırıyor. Aileler mutfağa giriyor, en iyi içli köfteyi yapan büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, başvuru şartları neler ve yarışma ne zaman? İşte detaylar...

MUTFAKTA AİLE DAYANIŞMASI İÇLİ KÖFTELER YARIŞIYOR!

Battalgazi Belediyesi, gastronomi dünyasını heyecanlandıran bir etkinliğe imza atıyor. "Battalgazi Sofrasında Aileler Yarışıyor" temasıyla düzenlenecek olan yemek yarışmasında, Malatya’nın tescilli lezzeti içli köfte başrolü kapıyor. Kırkgöz Sahil Parkı'nın muhteşem atmosferinde gerçekleşecek bu etkinlikte, aileler hem eğlenecek hem de hünerlerini sergileyecek.

YARIŞMA TAKVİMİ VE DETAYLAR

Yarışmaya dair bilmeniz gereken tüm kritik bilgiler şöyle:

Tarih: 18 Nisan

Yer: Kırkgöz Sahil Parkı

Süre: 60 Dakika

Tema: Geleneksel Malatya İçli Köftesi

Katılım: Tamamen Ücretsiz!

PUANLAR NEYE GÖRE VERİLECEK? (JÜRİNİN KRİTERLERİ)

Yarışmacılar sadece lezzetle değil, bir dizi kriterle değerlendirilecek. Profesyonel jüri şu noktalara dikkat edecek:

Lezzet ve Kıvam: Tam kıvamında, geleneksel tadı yansıtan köfteler. Görsel Sunum: Göze hitap eden tabaklar. Aile İçi Uyum: Yarışma boyunca sergilenen ekip ruhu. Hijyen: Mutfak temizliği ve çalışma düzeni. Yöresellik: Malatya’nın özgün tarifine sadık kalınması.

BAŞVURU NASIL YAPILIR? ÖDÜLLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Katılmak isteyen ailelerin, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası (1. Kat) Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Müdürlüğü’ne şahsen başvurması gerekiyor.

Hızlı Bilgi Hattı: Detaylı sorularınız ve kayıt bilgisi için 0539 205 95 11 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Dikkat: Tüm malzemeler belediye tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Yarışmacıların etkinlik saatinden en az 30 dakika önce alanda hazır olmaları gerekmektedir. Büyük ödül ise yarışma günü sahada sürpriz olarak açıklanacak!

NEDEN KATILMALISINIZ?

Bu yarışma sadece bir yemek rekabeti değil; Malatya’nın gastronomi mirasını yaşatmak, aile bağlarını güçlendirmek ve Turizm Haftası'nı coşkuyla kutlamak için harika bir fırsat. Hemen başvurunuzu yapın, bu lezzet şöleninde yerinizi alın