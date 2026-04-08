Malatya sokaklarında ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların merakla beklediği Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), 2026 yılı içerisinde Meclis’e sunuluyor. Özellikle deprem sonrası gelir kaybı yaşayan ve geçim sıkıntısı çeken Malatyalı aileler için bu maaş, "can suyu" niteliği taşıyacak.

HAZİRAN 2026’DA İLK ÖDEMELER BAŞLIYOR

Hükümetin planlamasına göre sistem kademeli olarak hayata geçecek.

2026 yılının haziran ayında belirlenen pilot illerde ilk ödemeler yapılacak. Deprem bölgesi olması ve ihtiyaç sahibi sayısının yüksekliği nedeniyle Malatya’nın pilot iller arasında yer alması bekleniyor.

2027 yılında ise uygulama Malatya’nın tüm ilçeleri dahil olmak üzere 81 ilde genel bir hak haline gelecek.

KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

Malatya’da bu desteğe başvurmak isteyen vatandaşlar için ana kriter "hane içi kişi başı gelir" olacak.

Hane içindeki toplam gelirin kişi başına bölündüğünde, rakamın güncel asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.

Ödemeler doğrudan ailenin ekonomik durumuna göre hesaplanacak ve 5.615 TL’ye kadar nakdi destek sağlanacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Malatya’daki hak sahipleri için bürokrasi en aza indiriliyor. Yasal düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra başvurular e-Devlet üzerinden tek tıkla alınacak. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek süreçte, gelir beyanı esas alınacak ve incelemelerin ardından ödemeler PTT veya banka hesaplarına yatırılacak.

Malatya gibi depremden ağır hasar almış illerde, kira yardımları ve diğer desteklerin GETAD ile nasıl entegre edileceği ise yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle netlik kazanacak.