Malatya Valisi Seddar Yavuz, beraberindeki heyetle birlikte Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda deprem sonrası devam eden kentsel dönüşüm, rezerv alanlar ve kırsal konut projelerindeki son durum masaya yatırıldı.

“HAYAL EDEMEYECEĞİNİZ BİR DOĞANŞEHİR KURDUK”

Vali Seddar Yavuz, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların büyüklüğüne dikkat çekti. Doğanşehir'in geçirdiği değişimin bir başarı öyküsü olduğunu belirten Yavuz,

"Doğanşehir dediğimiz yer depremden sonra ne haldeydi? Şimdi Doğanşehir'i ne hale getirdik? Hiç etrafınıza bakıyor musunuz? Hayal edemeyeceğiniz bir Doğanşehir kurduk. 7 Şubat tarihinde böyle bir Doğanşehir yapılabilir mi diye sorsaydık, çok az insan 'evet' diyebilirdi. Ama geldiğimiz noktada kimseyi ötekileştirmeden, 86 milyon vatan evladını aynı şefkatle kucaklayarak bu şehri ayağa kaldırdık"

ifadelerine yer verdi.

"70 YILLIK ŞEHRİ 3 YILDA YENİDEN KURDUK"

Malatya genelindeki inşa faaliyetlerinin Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, rakamlarla yürütülen çalışmaları özetledi. Şehrin geleceğine bırakılacak en büyük mirasın bu dönüşüm olduğunu ifade eden Yavuz,

"Bakın depremin 3. yılında şu anda biz neredeyse 104 bin konut ve iş yeri inşa ettik. Bunun üzerine de 20 bin 022 yerinde dönüşüm projesine destek sağladık. Özü itibariyle bu şehirde 124 binin üzerinde bağımsız bölümün inşasını sağlamış bulunuyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz? 70 yılda kurduğunuz Malatya'yı sıfırdan yeniden kurmak demek"

şeklinde konuştu.

“ŞEHİRLERDE NE VARSA DAHA İYİSİNİ KÖYLERİMİZE YAPIYORUZ”

Vali Yavuz, sadece merkezlerde değil, kırsal mahallelerde de devasa bir organizasyonun yürüdüğünü belirtti. Ekiplerin moral ve motivasyonunun önemine değinen Yavuz,

"Şu anda bin 300'ü aşan kırsal lokasyonda inşaat yapıyoruz. Bir araç ve bir şoför versen bir ayda gezemeyeceğiniz bir alanda; yer tespiti, elektrik, su, kanalizasyon ve yol çalışmalarını aynı anda yürütüyoruz. Şehirlerde ne varsa daha iyisini köylerimize yapıyoruz. Bu, aziz Türk milletinin ve kutlu devletinin başarısıdır"

ifadelerini kullandı.

“18 OFİS VE 513 İŞ YERİNİ İLÇEMİZE KAZANDIRIYORUZ”

Konuşmasının sonunda ilçeye özel müjdeler veren Vali Yavuz, rakamların çoğu zaman tam olarak bilinmediğini ifade ederek güncel verileri paylaştı:

"Doğanşehir'imizde şu an 7 bin 828 konut inşa ediyoruz. Bunun 3 bin 219'u TOKİ tarafından, 4 bin 609'u ise kırsal mahallelerdeki köy konutlarımızdan oluşuyor. Ayrıca 18 ofis ve 513 iş yerini ilçemize kazandırıyoruz. Ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı gayet iyi biliyoruz, öz güvenimiz tam."