8 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşların ve iş dünyasının takibine girdi. Yeni kararlar arasında enerji sektörünü yakından ilgilendiren lisans değişiklikleri ve sağlık ödemelerini etkileyecek tebliğler dikkat çekiyor.

ENERJİ PİYASASINDA YENİ DÖNEM PETROL VE LPG YÖNETMELİKLERİ DEĞİŞTİ

Yürütme ve idare bölümünde yer alan kararlara göre, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği üzerinde önemli değişiklikler yapıldı. Sektör temsilcilerini ve bayileri doğrudan etkileyecek bu düzenlemeler bugün itibarıyla resmiyet kazandı.

TGA 9 PERSONEL ALIMI YAPACAK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Günün en çok merak edilen ilanlarından biri de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan (TGA) geldi. TGA, sözlü sınavla 9 farklı pozisyonda personel alımı gerçekleştirecek.

Sadece tga.gov.tr/kariyer adresi üzerinden. Dikkat: Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

ESKİŞEHİR İÇİN YENİ İMAR DÜZENLEMESİ

Yerel yönetimler bazında ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şehirdeki yapılaşma ve imar süreçlerini etkileyecek olan bu karar, bölgedeki mülk sahipleri ve inşaat sektörü için büyük önem taşıyor.

SAĞLIKTA KRİTİK TEBLİĞ SGK SUT DEĞİŞİKLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişikliğe gitti. Sağlık hizmetleri fiyatlandırmalarını ve geri ödeme listelerini etkileyen bu tebliğ, milyonlarca hastayı ve sağlık kuruluşunu ilgilendiriyor.

8 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI ÖZET LİSTESİ

Yönetmelikler:

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği

LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞLER VE KARARLAR:

SGK Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Değişikliği

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

İlanlar:

Yargı, ihale ve çeşitli personel alım ilanları

Merkez Bankası döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetleri değerleri

