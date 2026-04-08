İşte acil durumlarda ulaşabileceğiniz Malatya merkez nöbetçi eczaneler tam listesi:

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER (TAM LİSTE)

Gece boyunca kesintisiz hizmet verecek olan merkez eczaneler şunlardır:

SEVGİ ECZANESİ Adres: İzzetiye Mah. Mücelli Cad. No:6/B (Valilik yanı, Yeşil Sinema karşısı) İletişim: 0542 726 58 44

SENA ECZANESİ Adres: Fırat Mah. Hastane Cad. No:66/B (Battalgazi Devlet Hastanesi karşısı) İletişim: 0422 336 36 38

YENİPETEK ECZANESİ Adres: Ankara Asfaltı (Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı) İletişim: 0422 212 18 12

LEYLA ECZANESİ Adres: Şeyhbayram Mah. Nenehatun Sok. No:38/A (Şeyhbayram Cami altı, Kıvanç Ekmek karşısı) İletişim: 0422 212 33 34

BEYZA NUR ECZANESİ Adres: Fahri Kayahan Bulvarı (Çarşı Market dönüşü, İkizkule Total Benzinlik çaprazı) İletişim: 0422 504 08 28



ESKİ MALATYA NÖBETÇİ ECZANE

Battalgazi bölgesinde (Eski Malatya) ikamet eden vatandaşlar için bu gece nöbet sırası Arı Eczanesi'nde:

ARI ECZANESİ Adres: Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi (Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı) İletişim: 0534 686 37 03



MALATYA’DA ECZANE ARAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİN

Malatya'da nöbetçi eczaneler akşam saat 18:00 veya 19:00 itibarıyla (mevsimsel çalışma saatlerine göre) görevi devralır ve ertesi sabah mesai başlayana kadar 24 saat esasına göre hizmet verirler. Yoğunluk yaşamamak adına gitmeden önce telefon numaralarından iletişime geçerek ilaç stok durumunu teyit etmeniz önerilir.

