Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde hizmet veren vertigo merkezi, baş dönmesi ve denge bozukluğu yaşayan hastalara yönelik kapsamlı tanı ve tedavi imkanı sunuyor. Bölgeye hitap eden merkez, ileri teknoloji altyapısı ve akademik kadrosuyla dikkat çekiyor.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Uğur Cengiz, İşitme-Denge Merkezi'ni, Turgut Özal Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise bu merkezde gerçekleştirilen vertigo tedavisini anlattı.

Doç. Dr. Cengiz, medikal tedavi sonrası şikayetleri devam eden hastalara bireyselleştirilmiş programlar uyguladıklarını ifade ederek, 'Amacımız hastaların günlük yaşam aktivitelerini en üst düzeye çıkarabilmesini sağlamak' dedi.

Kişiye özel tedavi programı

Hastalarda özellikle yürürken, merdiven çıkarken ya da kalabalık ortamlarda denge kaybı yaşanabildiğini kaydeden Doç. Dr. Cengiz, bu nedenle uygulanan rehabilitasyon programlarının kişiye özel planlandığını vurguladı.

Kliniğin Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemli merkezlerden biri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Cengiz, farklı şehirlerden gelen hastalara hizmet verdiklerini, aynı zamanda öğrenci yetiştirerek bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sunduklarını dile getirdi.

'Vertigo çok önemli bir hastalık'

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise vertigonun toplumda yaygın görülen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Kızılay, 'Vertigo çok önemli bir hastalık ve sık görülen bir hastalıktır' diyerek, bu rahatsızlığın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Merkezde vertigonun hem tanı hem de tedavi sürecinin titizlikle yürütüldüğünü aktaran Prof. Dr. Kızılay, hastalara pozisyonel testler ve denge testleri uygulandığını, göz hareketlerinin ölçüldüğünü söyledi. Geçmişte sınırlı imkanlarla yapılan bu işlemlerin artık ileri teknoloji cihazlar, yapay zeka destekli sistemler ve bilgisayar programlarıyla gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Kızılay, merkezin bu yönüyle Türkiye'de sayılı merkezler arasında yer aldığını kaydetti.

Prof. Dr. Kızılay, vertigonun sadece bir hastalık değil, çoğu zaman başka hastalıkların belirtisi olduğunu vurgulayarak, merkezin bu şikayetlerin nedenini ortaya koymada önemli rol üstlendiğini ifade etti. Sürecin kulak burun boğaz muayenesi ile başladığını, ardından testler ve tedavi manevraları ile rehabilitasyon uygulamalarının devreye girdiğini belirten Prof. Dr. Kızılay, 'Şikayetleri kısa sürede geçmeyen ve tedaviye rağmen devam eden hastaları kliniğimize davet ediyoruz' diye konuştu.

Bölge için önemli bir sağlık hizmeti sunan merkez, hem hasta tedavisi hem de sağlık alanında nitelikli insan gücü yetiştirilmesi açısından dikkat çekiyor.