YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim sisteminde devrim niteliğinde bir dönüşümün fitilini ateşledi. Yapay zekanın ardından şimdi de "Tarımsal Teknolojiler" dönemi başlıyor. Türkiye genelindeki tüm üniversiteleri kapsayan bu dev hamle, tarımın başkenti Malatya’daki gençler için benzersiz bir kariyer fırsatı sunuyor. İşte 2026 vizyonunun Malatya’yı uçuracak detayları...

MALATYA’DAN TÜM TÜRKİYE’YE BÖLÜMLER SİL BAŞTAN!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), sadece yerel değil, tüm Türkiye genelindeki üniversiteleri kapsayan radikal bir karara imza attı. Son iki yılda açılan 20’den fazla yapay zeka programının gördüğü ilginin ardından rotayı teknolojik tarıma kırdıklarını belirten Özvar, 2026 yılı itibarıyla yeni bölümlerin açılacağını müjdeledi.

Bu karar, özellikle İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri gibi güçlü akademik altyapıya sahip kampüslerde heyecan yarattı. Malatyalı gençler, artık sadece geleneksel yöntemleri değil, otonom sistemleri ve dijital tarımı dersliklerde görecek.

İŞ BULAMAYAN BÖLÜMLER KAPATILIYOR

Başkan Özvar, Türkiye genelindeki tüm üniversitelerde titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak şu kritik uyarıyı yaptı:

"Bilhassa istihdamla bağı azalan, mezunlarına arzu ettiğimiz düzeyde iş bulma imkanı sağlamayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz."

Bu hamleyle amaç, Malatya’dan İstanbul’a kadar her ildeki genci işsiz kalacağı değil, geleceğin mesleği olan "Zirai Girişimcilik" alanına yönlendirmek.

10 ÜNİVERSİTEYE "YÜKSEK TEKNOLOJİ" KAMPÜSÜ

Projenin en somut adımı ise Türkiye genelinde seçilecek 10 stratejik üniversitede kurulacak olan devasa eğitim ve uygulama çiftlikleri olacak.

Teknoloji Tesisleri:

Bu çiftlikler klasik bir tarladan ziyade; yapay zekanın ve drone teknolojilerinin yönetildiği birer teknoloji üssü niteliğinde olacak. Sermaye Desteği: Malatya gibi tarımsal potansiyeli yüksek şehirlerdeki genç girişimcilere yatırım sermayesi bulma konusunda tam destek sağlanacak.

GELECEĞİN "AKILLI TARIMI" MALATYA’DA ŞEKİLLENECEK

YÖK Başkanı, tarım ve hayvancılıkta dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu belirterek, otonom sistemleri kullanabilen yeni nesil elemanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Malatyalı öğrenciler, aldıkları bu eğitimle sadece birer çalışan değil, kendi akıllı çiftliğini kurabilen vizyoner birer zirai girişimci olarak hayata atılacak.

YÖK’ün tüm Türkiye için planladığı bu büyük dönüşüm, 2026 yılında tercih yapacak adaylar için milat olacak. Malatya'nın bu süreçte öncü illerden biri olması ve yeni bölümlerin hangi fakültelerde açılacağı merakla bekleniyor.