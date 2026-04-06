Haftanın ilk gününde futbol dünyasında nefesler tutuldu. Hem Trendyol Süper Lig’de hem de Avrupa’nın majör liglerinde haftanın final maçları oynanıyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt arayan taraftarlar için 6 Nisan maç rehberini hazırladık. Devlerin kapışacağı akşamda, tüm program netleşti.

SÜPER LİG’DE KRİTİK KAPANIŞ

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, bu akşam oynanacak zorlu bir mücadele ile sona eriyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bu maçta puan savaşı yaşanacak.

20:00 – Kocaelispor vs. Başakşehir (Yayın: beIN Sports 1)

AVRUPA LİGLERİNDE PAZARTESİ MESAİSİ NAPOLİ - MİLAN DERBİSİ!

Avrupa futbolunda ise bu akşam tam bir şölen var. İtalya Serie A'da devlerin randevusu başrolde iken, İspanya ve Belçika'da da kritik puan mücadeleleri sahne alacak.

Lig Saat Karşılaşma Yayın Kanalı Serie A 19:00 Juventus – Genoa Tivibu Spor 1 Serie A 21:45 Napoli – Milan Tivibu Spor 1 La Liga 22:00 Girona – Villarreal S Sport Pro Lig 14:30 Club Brugge – Anderlecht Yayıncı Kuruluş

BUGÜN MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Futbol tutkunları için canlı yayın bilgileri büyük önem taşıyor. Bugün oynanacak maçlar ağırlıklı olarak beIN Sports, Tivibu Spor ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Şifresiz maç seçeneği arayan futbolseverler için kulüplerin resmi Youtube kanalları ve radyo yayınları da alternatifler arasında.

Maç saatlerinde ve yayın kanallarında yayıncı kuruluş kaynaklı son dakika değişiklikleri yaşanabilir. En güncel bilgiler için haberimizi takip etmeye devam edin.