Malatya’da müzik dolu bir geceye hazır mısınız? Türkiye’nin en güçlü vokallerinden Ferman Akgül, Avrupa’da büyük ses getiren akustik şovunu bu kez Malatya Kongre ve Kültür Merkezi sahnesine taşıyor. Hayranlarının heyecanla beklediği konserin biletleri satışa sunulurken, Kemal Sunal Salonu'nda yaşanacak bu eşsiz deneyim için geri sayım başladı. Peki, biletler kaç TL ve konser tam olarak ne zaman başlayacak? İşte adım adım Malatya Ferman Akgül konseri rehberi..

Türk rock müziğinin efsane ismi, maNga’nın karizmatik sesi Ferman Akgül, çok özel bir projeyle Malatya’ya çıkarma yapıyor! Avrupa’yı kasıp kavuran "Akustik Sohbet" serisi, şimdi ilk solo turnesiyle Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde hayat bulacak. Hayranları heyecanlı, biletler tükenmek üzere!

Bu sadece bir konser değil; bir iç yolculuk! Ferman Akgül, 16 Nisan Perşembe akşamı saat 20:00’de, maNga’nın kültleşmiş şarkılarından solo albümü "Yürüyorum İçimde"ye kadar uzanan dev repertuvarını samimi bir sohbetle birleştiriyor.

Kemal Sunal Salonu’nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek bu gecede, şarkıların hiç duyulmamış hikayeleri ilk kez Malatyalılarla paylaşılacak.

Yer: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi (Kemal Sunal Salonu)

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi (Kemal Sunal Salonu) Tarih: 16 Nisan Perşembe

16 Nisan Perşembe Saat: 20:00

Bilet Fiyatları: 899₺'den başlayan fiyatlarla (1649₺'ye kadar farklı kategoriler mevcut)

2010 yılında "We Could Be The Same" ile Türkiye’ye Eurovision ikinciliği getiren, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde "Avrupa'nın En İyi Sanatçısı" seçilen Ferman Akgül, müzik kariyerindeki tüm birikimini bu turnede sahneye yansıtıyor. Sinema doktorasından klip yönetmenliğine kadar pek çok alanda başarı sağlayan sanatçı, Malatya’daki akustik performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir "unplugged" gecesi yaşatacak.

Kritik Uyarı: Yoğun ilgi nedeniyle biletlerin erkenden tükenmesi bekleniyor. Bu tarihi ana tanıklık etmek isteyenlerin yerini şimdiden ayırtması tavsiye ediliyor!