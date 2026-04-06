Olay, Malatya’nın Hekimhan ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dağlık alanda nadir görülen ve koruma altında bulunan bir vaşak ile köpek karşı karşıya geldi. İki hayvan arasında başlayan kavga kısa sürede büyürken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu fark ederek olaya müdahale etti.

Dakikalarca süren gergin anların ardından vatandaşlar kavgayı ayırmayı başardı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vaşağın tekrar doğal yaşam alanına dönmesi dikkat çekti.