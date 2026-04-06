Malatya’da nöbetçi eczaneler listesi açıklandı. 6 Nisan 2026 Pazartesi günü kent genelinde 24 saat hizmet veren eczaneler vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Gece saatlerinde ve acil durumlarda açık olan eczaneler, şehrin farklı noktalarında hizmet veriyor. İşte bugün Malatya’da nöbetçi olan eczaneler:

Barış Eczanesi

Adres: Küçük Hüseyin Bey Mahallesi, Atatürk Evi yanı, Sivas Caddesi, Cumhuriyet Meydanı Konteyner Çarşı No:42

Telefon: 0532 615 79 97

Park Eczanesi

Adres: İnönü Caddesi, Doğa Cadde karşısı, Gözde Hastanesi yanı

Telefon: 0422 323 33 11

Badem Eczanesi

Adres: Cengiz Topel Caddesi, Migros Market yanı, Mücelli Sağlık Ocağı ile Tapu Binası arası

Telefon: 0422 321 89 57

Hekimoğlu Eczanesi

Adres: Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı, üst geçit altı, Yeşilyurt

Telefon: 0422 211 60 60

Tecde Eczanesi

Adres: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Tecde Aile Sağlığı Merkezi yanı (Ciğerci Ayhan Tecde Şubesi karşısı)

Telefon: 0533 052 33 90.