Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, eğitim dünyasını yakından ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri ve yargı dünyasında taşları yerinden oynatacak Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları dikkat çekiyor. Yürütme ve idare bölümünün yanı sıra yargı bölümündeki yeni ilanlar da yürürlüğe girdi.

ÜNİVERSİTELERDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KURALLARI DEĞİŞTİ!

Eğitim dünyasında gözler bugün yayımlanan yönetmeliklerde. İki önemli üniversitede lisansüstü eğitim ve sınav süreçlerine dair kritik değişiklikler yapıldı:

Çankırı Karatekin Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi.

Kafkas Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde güncellemeler yapıldı.

Bu değişiklikler, akademik takvimden sınav değerlendirme kriterlerine kadar pek çok süreci etkileyecek.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN EMSAL KARAR MARATONU

Yargı bölümünde bugün Anayasa Mahkemesi’nin geçmiş dönemlerdeki başvurulara ilişkin verdiği nihai kararlar damga vurdu. Özellikle 2025 yılı sonu ve 2026 başındaki dosyaların sonuçları bugün resmen ilan edildi:

Esas Kararları: 2025/87, 2025/40 ve 2025/182 esas numaralı dosyaların gerekçeli kararları yayımlandı.

Bireysel Başvurular: 2020 ve 2021 yıllarına ait iki büyük bireysel başvuru dosyası sonuçlandırıldı.

EKONOMİ VE İHALE İLANLARI

İlan bölümünde ise yatırımcıları ve kamu ihalelerini takip edenleri ilgilendiren başlıklar öne çıkıyor:

Merkez Bankası Verileri: T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri listelendi. Yargı ve İhale İlanları: Artırma, eksiltme ve çeşitli ihale duyuruları resmiyet kazandı.

Not: 6 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’nin tam metnine ve tüm detaylarına 33216 sayı numarası üzerinden erişim sağlanabilmektedir.

NEDEN ÖNEMLİ?

Bugünkü kararlar, hem akademik kariyer planlayan öğrenciler hem de hukuk dünyasındaki emsal kararları takip eden profesyoneller için büyük önem taşıyor. Özellikle AYM kararlarının alt mahkemeler üzerindeki bağlayıcılığı, önümüzdeki günlerde pek çok davanın seyrini değiştirebilir.