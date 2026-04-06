Yetkililerden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Öte yandan bölgede önemli bir uyarı da yapıldı. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde, özellikle yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi riski bulunduğu bildirildi.
Vatandaşların eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.
MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece
Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece
Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece
Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece
Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece
Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece
Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece
Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece
Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece
Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece.