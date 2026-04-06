Yetkililerden alınan bilgilere göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan bölgede önemli bir uyarı da yapıldı. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde, özellikle yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi riski bulunduğu bildirildi.

Vatandaşların eğimli ve kar örtüsünün yoğun olduğu alanlarda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Akçadağ: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece

Arapgir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece

Arguvan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece

Battalgazi: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Darende: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece

Doğanyol: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Hekimhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Kale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Kuluncak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece

Pütürge: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece

Yazıhan: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece.