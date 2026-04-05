Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanan dev derbi sonrası Sergen Yalçın’dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Hakem kararlarına isyan eden tecrübeli teknik adam, "Türk futbolunun özeti budur" diyerek sert ifadeler kullandı.

DERBİDE TANSİYON YÜKSELDİ: İKİ FARKLI DEVRE

Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği kritik mücadele sonrası basın mensuplarının karşısına geçen Sergen Yalçın, oyunun gidişatını ve mağlubiyetin nedenlerini değerlendirdi. İlk yarıdaki baskılı oyuna dikkat çeken Yalçın, ikinci yarıdaki performans düşüklüğünden şikayetçi oldu.

"Pozisyonlar bize yakışmadı" diyen Yalçın, "İlk yarıda öne geçebilirdik ama ikinci yarı rakibimiz daha baskılıydı. Bireysel hatalardan verdiğimiz pozisyonlar kabul edilemez," ifadelerini kullandı.

"VAR NASIL DEVREYE GİRMEZ?"

Maçın kırılma anı olan penaltı pozisyonu hakkında konuşan Sergen Yalçın, hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi. Hakemin pozisyona 50 metre uzaklıkta olduğunu iddia eden Yalçın, pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu savundu.

İşte Sergen Yalçın'ın o çok konuşulacak sözleri:

"Penaltı olma ihtimali yok, pozisyon dışarıda!"

"Hadi hakem görmüyor, VAR neden devreye girmiyor?"

"Bu yapılan emek çalma olmuyor mu?"

"NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ BİLMİYORUM"

Türk futbolunun mevcut durumunu "skandal" olarak nitelendiren tecrübeli çalıştırıcı, adalet vurgusu yaptı. "Bugün yaşananlar aslında Türk futbolunun özetidir," diyen Yalçın, bu tür hatalarla nasıl mücadele edeceklerini bilmediğini belirterek sözlerini noktaladı.