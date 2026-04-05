Gazze’de ateşkes sonrası bilanço netleşiyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen yıkımın boyutu kan dondururken, son 24 saatte hastanelere getirilen cenazelerle toplam can kaybı 72 bin 292’ye ulaştı. Ancak asıl trajedi, hayatta kalan çocukların istatistiklerinde gizli.

ATEŞKES SONRASI ACI TABLO DEVAM EDİYOR

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim’de sağlanan ateşkesin üzerinden geçen süreye rağmen, enkaz altından çıkarılan cansız bedenler rakamları yukarı çekiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre:

Son 24 saatte: 4 cenaze, 5 yaralı.

Ateşkes döneminde toplam ölüm: 716 kişi.

Toplam yaralı sayısı: 172 bin 73.

BİR NESİL YOK OLUYOR ÇOCUKLARIN GÖZYAŞI

Haberin en sarsıcı kısmı ise saldırılardan etkilenen çocuklara dair verilerde yatıyor. Bakanlığın paylaştığı detaylar, Gazze’de bir neslin nasıl fiziksel ve ruhsal olarak ağır darbeler aldığını gözler önüne seriyor:

21 bin 510 çocuk hayatını kaybetti.

2 bin 693 çocuk hem annesini hem babasını kaybederek tamamen kimsesiz kaldı.

49 bin 758 çocuk babasız, 6 bin 103 çocuk ise annesiz bir geleceğe uyandı.

864 çocuk saldırılar sonucu uzuv kaybı yaşadı.

SAĞLIK KRİZİ KAPIDA

Sadece bombalar değil, hastalıklar da çocukları hedef alıyor. Bölgedeki hastanelerin yetersizliği nedeniyle 4 bin çocuk başka bölgelere sevk edilirken; 300 çocuk kanser, 150 çocuk ise ciddi kan hastalıklarıyla pençeleşiyor.