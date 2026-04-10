Orta Doğu’daki savaşın 42. gününde diplomasi trafiği hız kazandı! ABD Başkanı Trump'ın ateşkes hamlesi sonrası İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Türkiye ve Türk milletine yönelik beklenmedik bir açıklama geldi. İşte kritik görüşmenin perde arkası...

PEZEŞKİYAN "TÜRK MİLLETİNİN DAYANIŞMASINI TAKDİR EDİYORUZ"

Bölgede gerilim ve ateşkes umudu aynı anda yaşanırken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Pezeşkiyan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılara karşı sergilediği net duruşu ve Türk halkının etkileyici dayanışmasını bizzat takdir ettiğini belirtti.

SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK 14 GÜN TRUMP ONAYLADI

Savaşın 42. gününde en somut adım Washington’dan geldi. ABD Başkanı Donald Trump, kritik bir şartla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Trump’ın masadaki tek şartı: Hürmüz Boğazı’nın tamamen ticarete açılması.

Pakistan Başbakanı Şerif, anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını savunurken; İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan’ın bu sürecin dışında olduğunu iddia ediyor. İran’ın Şartı: Pezeşkiyan, ateşkesin kalıcı olabilmesi için "karşı tarafın yükümlülüklerine uyması" gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN’DAN "TAM DESTEK" MESAJI TÜRKİYE HAZIR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede barışın tesisi için Türkiye’nin her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu yineledi. Erdoğan, yaklaşan müzakere sürecinin sabote edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, "Kalıcı istikrar için bu fırsat azami derecede değerlendirilmeli" dedi.

"BÖLGESEL YANGIN" UYARISI VE ORTAK BASKI ÇAĞRISI

İran lideri Pezeşkiyan, İsrail’in eylemlerinin tüm bölgeyi ateşe atmayı hedeflediğini belirterek İslam dünyasına şu çağrıyı yaptı:

"Uluslararası toplumun ve İslam ülkelerinin, Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırganlığın durdurulması için ABD ve Siyonist rejime baskı yapması şarttır."

