Bugün maç var mı, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonluk yarışı ve Avrupa liglerinde heyecan fırtınası başlıyor. İşte Beşiktaş maçı dahil, günün tüm canlı yayın akışı...

SÜPER LİG'DE HEYECAN DORUKTA BEŞİKTAŞ SAHAYA ÇIKIYOR

Trendyol Süper Lig’de haftanın açılış perdesi dev bir maçla açılıyor. Beşiktaş, Avrupa hedefi yolunda Antalyaspor’u konuk ediyor.

20:00 | Beşiktaş - Antalyaspor | Kanal: beIN Sports 1

AVRUPA'DA DEVLERİN GECESİ REAL MADRİD VE ROMA SAHNEDE

Dünya futbolunun gözü bu akşam İspanya ve İtalya’da olacak. İşte akşamın diğer kritik randevuları:

Saat 19:30 ve 20:00 Maçları

20:00: Paris FC - Monaco (beIN Connect)

19:30: Karlsruhe - Arminia Bielefeld (Tivibu Spor 3)

Karlsruhe - Arminia Bielefeld (Tivibu Spor 3) 19:30: Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel (Tivibu Spor 2)

Saat 21:30 ve Gece Maçları

21:30: Augsburg - Hoffenheim (Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)

21:45: Roma - Pisa (Tivibu Spor 2 / S Sport Plus)

21:45: Marsilya - Metz (beIN Connect)

22:00: Real Madrid - Girona (S Sport Plus / Tivibu Spor 3)

22:00: West Ham United - Wolverhampton (beIN Connect)

22:00: West Bromwich - Millwall (Exxen)

Önemli Not: Yayıncı kuruluşlar maç saatlerinde veya kanallarında son dakika değişikliği yapabilir. Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi özel analizler saat 19:00'da beIN Sports ekranlarında başlayacak.