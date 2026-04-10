Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan İl Müdürü Cengiz Başer, ilçede yürütülen konut ve ticarethane projelerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Başer, Doğanşehir genelinde yürütülen çalışmaların kapsamını şu sözlerle açıkladı:

“Doğanşehir özelinde TOKİ tarafından yapılan konut sayımız 3 bin 219, ofis sayımız 18, ticarethane sayımız 513. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 4 bin 609 kırsal konut yapılmaktadır. Bazı beldelerimizde çok küçük de olsa ticarethane çalışmaları devam ediyor. Doğanşehir ilçemizde toplam 7 bin 828 konut, 18 ofis, 513 ticarethane ve rezerv alanda 5 fırın inşa ediyoruz. Doğanşehir merkez rezerv alanında ticarethane sayısı 385, konut sayısı 905’tir.”

Kırsal konut projelerine de değinen Başer,

“2020 yılı ve öncesinden meydana gelen afetlerle birlikte kırsal alanda toplam hak sahibi sayısı 4 bin 864, kırsal alanda konut talep eden hak sahibi sayısı 4 bin 803, ihalesi yapılan 4 bin 609, ihale aşamasında olan 194, yapımına başlanan konut sayısı 4 bin 609, betonarme konut yapılan köy sayısı 31, yapımına başlanan betonarme konut sayısı 4 bin 388, hafif çelik konut yapılan köy sayısı 15, yapımına başlanan hafif çelik konut sayısı 221.”

ifadelerine yer verdi.

Projelerin sahadaki ilerleyişine de değinen Başer, farklı yapı türlerinin birlikte yürütüldüğünü belirterek,

“12 mahallemizde toplu alanda betonarme, kendi yerinde konut isteyen hak sahiplerine çelik konutları yapılmaktadır. Sonuç olarak 46 mahallede 99 lokasyonda 4 bin 609 kırsal konutun yapımı başladı, bitenler ve devam edenler var”

dedi.

Doğanşehir’de hem merkezde hem kırsalda yürütülen bu projelerle birlikte, ilçenin konut ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması hedefleniyor.