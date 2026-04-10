Malatya’da Mart ayında kaç kişi hava yolunu tercih etti? DHMİ Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın merakla beklenen 2026 yılı Mart ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

MART AYINDA 69 BİNDEN FAZLA YOLCU

Açıklanan verilere göre, Malatya Havalimanı Mart ayında toplam 69.489 yolcuya ev sahipliği yaptı. Bu rakamın büyük çoğunluğunu iç hat uçuşları oluştururken, dış hat trafiği de hareketliliğini korudu.

İç Hat Yolcusu: 68.801

68.801 Dış Hat Yolcusu: 688

UÇAK TRAFİĞİNDE MART BİLANÇOSU

Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayıları da netleşti. Mart ayı boyunca toplam 475 uçak trafiği gerçekleşti. Bu uçuşların 451’i iç hatlarda, 24’ü ise dış hatlarda kaydedildi. Şehrin lojistik gücünü gösteren yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise aynı ayda 506 ton olarak kayıtlara geçti.

İLK 3 AYIN TOPLAM TABLOSU BELLİ OLDU

2026 yılının ilk çeyreğini (Ocak-Mart) kapsayan veriler, Malatya Havalimanı’ndaki genel yoğunluğu gözler önüne seriyor. Yılın ilk üç ayında gerçekleşen rakamlar şu şekilde:

Toplam Yolcu Trafiği: 210.327

Toplam Uçak Trafiği: 1.388

Toplam Yük Taşımacılığı: 1.615 Ton