Malatya ticaretinin kalbi Akpınar Çarşısı’nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Anahtar teslimleri başlayan dev projede, Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri adeta zamanla yarışıyor. Binlerce dükkânın yer aldığı bölgede sadece çevre temizliği değil, dükkân içlerindeki molozlar da tek tek temizleniyor.

MOLOZ YIĞINI DEĞİL, HAZIR İŞ YERİ!

Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, esnafın mağdur olmaması için titiz bir planlama yürüttüklerini belirtti. Taşkın, dükkân içlerindeki temizliğin önümüzdeki haftaya kadar bitirileceğini müjdeleyerek şunları söyledi:

"Amacımız, esnafımız dükkanını açtığında bir moloz yığını ile değil; temiz bir cadde ve tertemiz bir iş yeriyle karşılaşmasıdır. Ayın 15’inden itibaren anahtarlarını alan hemşehrilerimiz, ticaretine pırıl pırıl bir ortamda başlayacak."

YENİ AKPINAR’DA NELER DEĞİŞTİ?

Yeni Camii ile Akpınar arasındaki devasa alanı kapsayan çalışmalarda sadece temizlik yapılmıyor; bölgenin çehresi de değişiyor.

Geniş Sokaklar: Eskiye oranla çok daha ferah ve ulaşılabilir sokak yapısı.

Eskiye oranla çok daha ferah ve ulaşılabilir sokak yapısı. Otopark Çözümü: Ticaretin aksamaması için oluşturulan yüksek kapasiteli otopark alanları.

Ticaretin aksamaması için oluşturulan yüksek kapasiteli otopark alanları. Etaplı Temizlik: Binlerce dükkânın bulunduğu alanda çalışmalar, inşaat faaliyetlerini aksatmayacak şekilde kademeli olarak yürütülüyor.

KALDIRIMLAR YENİLENİYOR

İş makinelerinin çalışmaları sırasında bozulan kaldırımlar için de düğmeye basıldı. Onarım işlemlerinin hemen ardından bölgedeki tüm molozlar tamamen kaldırılacak. Hedef; hem vatandaşın hem de esnafın konforlu bir alışveriş ortamına kavuşması.

Malatya’nın ekonomik can damarı olan Akpınar’da 15’inden sonra yeni bir dönem başlıyor. Temizlik ve düzenleme çalışmaları, çarşının modern yüzünü ortaya çıkaracak.