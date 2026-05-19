Malatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

FIRAT ECZANESİ
Adres: B.Gazi Devlet Hast. Acil Altı [Eski Kapalı Yüzme Havuzu Karşısı] Gündoğdu Cad. Zafer Mah. No:37/B Battalgazi/Malatya
Telefon: 0422 325 22 00

GÖZTEPE ECZANESİ
Adres: Başharık - Miraç Cami Civarı - Simge AVM44 Karşısı - TOKİ Konutları F1 Blok Battalgazi/Malatya
Telefon: 0422 311 80 04

Malatya’da çocuğa çarpıp arkalarına bakmadan kaçtılar! Polisin yakaladığı şahıslar bakın kim çıktı?
Malatya’da çocuğa çarpıp arkalarına bakmadan kaçtılar! Polisin yakaladığı şahıslar bakın kim çıktı?
İçeriği Görüntüle

UTKU ECZANESİ
Adres: Yaşam Merkezi Arkası Hava Lojmanları Girişi Neşvem Cafe Karşısı Yeşilyurt/Malatya
Telefon: 0422 238 52 77

YILDIZ ECZANESİ
Adres: Tecde Mah. İsmet Paşa Cad. Tecde Sağlık Ocağı Karşısı (Ciğerci Ayhan Yanı) 201/A Yeşilyurt/Malatya
Telefon: 0422 212 50 51

ATALAN ECZANESİ
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/A Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı Battalgazi/Malatya

Malatya’da, nöbetçi eczanelerin vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere 24 saat hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ