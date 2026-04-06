Malatya’da gerçekleştirilen program, eski İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde başladı. “Kilitli kapılar sessiz infazlar” sloganıyla bir araya gelen 7’den 70’e yüzlerce kişi, ellerinde pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Kalabalık grup, tekbirler ve Filistin’e destek sloganlarıyla Kernek Karagözlüler Camii bahçesine kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca taşınan pankartlar ve atılan sloganlar dikkat çekerken, etkinlik Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Platform adına basın açıklamasını yapan Hüseyin Söylemez, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasına, Filistinli esirlere yönelik uygulamalara ve Gazze’de süren saldırılara tepki gösterdi.

Açıklamada, yaşanan gelişmelere karşı sessiz kalınmaması gerektiği vurgulanarak İslam ülkelerine daha net ve kararlı bir duruş çağrısı yapıldı. Filistin’de yaşananların sadece bölgesel bir mesele olmadığına dikkat çekilirken, toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiği ifade edildi.

Katılımcılar, Filistin ile dayanışma mesajı vererek zulme karşı ortak hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi. Programda ayrıca Ahmet Turan Akın tarafından yapılan dua ile etkinlik sona erdi.