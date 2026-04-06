Malatya’da araç sahipleri için "karar saati" geldi! Küresel piyasalardaki petrol krizi, Malatya’daki akaryakıt istasyonlarına tarihi rekor zam olarak yansıyor. Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına eklenecek olan 7,67 TL’lik dev artış, Malatya tabelalarını altüst edecek. İşte yarın sabah uyanacağımız o rakamlar...

MALATYA’DA MOTORİN REKORA KOŞUYOR 88 TL SINIRI AŞILIYOR!

Sektörden gelen son bilgilere göre, motorin grubuna yapılacak 7,67 TL’lik rekor zam doğrudan Malatya’daki tabelalara yansıyacak. Nakliye maliyetleri ve bölge farkı nedeniyle Malatya ve çevre illerde motorinin litre fiyatının 88,00 TL bandını zorlaması bekleniyor.

BENZİNDE 'EŞEL MOBİL' FRENİ

Benzin fiyatlarında ise 2,29 TL’lik bir artış hesaplansa da Malatyalı sürücüleri sevindirecek detay devlet desteği oldu. Eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle, benzindeki zam Malatya’daki pompalara sadece 57 kuruş olarak yansıyacak.

MALATYA VE İLÇELERİNDE YARINKİ AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısından itibaren Malatya genelindeki istasyonlarda beklenen fiyat tablosu:

Ürün Tipi Malatya Beklenen Litre Fiyatı Benzin 65,70 TL Motorin (Mazot) 88,00 TL

Malatyalı Sürücülere Çağrı: Zamlı tarife bu gece yarısı (00:00) itibarıyla tabelalara işlenecek. Malatya-Elazığ yolu ve çevre yolu üzerindeki istasyonlarda akşam saatlerinde yoğunluk oluşması bekleniyor. Deponuzu doldurmak için son saatler!