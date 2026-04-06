Malatya 6 Nisan 2026 namaz vakitleri listesi güncellendi! Şehirde yaşayan vatandaşlar bir yandan ezan saatlerini takip ederken, bir yandan da "Altın ve ziynet eşyasına zekât düşer mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Malatya için dakika dakika ezan saatleri ve mezheplere göre altın zekâtı hesaplamanın tüm detayları...

6 NİSAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Bugün Malatya il genelinde namaz vakitleri şu şekildedir:

İmsak: 04.33

Güneş: 05.57

Öğle: 12.36

İkindi: 16.11

Akşam: 19.01

Yatsı: 20.20

ZİYNET EŞYASI VE ALTIN ZEKÂTI NASIL VERİLİR?

Birikimi olan vatandaşlar için zekât yükümlülüğü mezheplere göre farklılık göstermektedir. İşte temel kurallar:

HANEFİLERE GÖRE 80,18 GRAM SINIRI

Hanefi mezhebine göre, altın ve gümüşten yapılmış tüm ziynetler zekâta tabidir.

Şartlar: 24 ayar üzerinden 80,18 gram altına sahip olunması ve üzerinden 1 yıl geçmesi gerekir.

Oran: Kırkta bir (%2,5) oranında zekât verilir.

Önemli: Elmas ve zümrüt gibi değerli taşlardan üretilen takılar zekâta tabi değildir.

ŞAFİİLERE GÖRE KULLANIM VE TASARRUF AYRIMI

Şafii mezhebinde zekât yükümlülüğü altının kullanım amacına göre belirlenir:

Kullanılan Takı: Kadının normal ölçülerdeki günlük takıları için zekât gerekmez.

Tasarruf Altını: Eğer ziynetler kullanım dışı, tamamen yatırım ve birikim amaçlı saklanıyorsa zekâtının verilmesi gerekir.

