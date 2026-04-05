Karnaval boyunca sokaklarda ve Merkez Park’ta coşku doruktaydı. Kurdeleler ve çiçeklerle süslenen onlarca kano, gondol ve tekne, nehirde süzülerek ziyaretçilere selam verdi. Korteje katılan bazı kişiler evcil hayvanlarıyla ve farklı kahraman kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler, cep telefonlarıyla coşkulu anları ölümsüzleştirdi.

“Karnavalın Tadını Çıkarıyoruz”

Bebeğiyle karnavala katılan Selin Karakelle, “3 gündür katılıyoruz, çocuklar için eğlenceler fazlasıyla düşünülmüş. Hem eğleniyoruz hem Adana’nın lezzetlerini tadıyoruz” dedi.

Şanlıurfa’dan gelen Gülistan Demir ise, “Doğum günümü kutlamak için Adana’ya geldim hem etkinlik olsun hem eğlenceli vakit geçirelim istedik. Karnaval bizim için harika geçti” diye konuştu.