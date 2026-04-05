Diş Tedavisi Uzmanı Dt. Ceyda Sarı, “Kontrolsüz kullanılan beyazlatıcılar, diş minesinde geri dönüşü olmayan aşınmalara neden oluyor. Bu durum kalıcı hassasiyet ve diş sağlığında ciddi tahribata yol açabilir” uyarısında bulundu.

Tezgah Altı Ürünler Ciddi Risk Oluşturuyor

Beyazlatıcı diş kalemleri, stripler ve aşındırıcı tozlar dişler için özellikle tehlikeli. Sarı, “Beyazlatıcı diş macunları belirli oranlarda kullanılabilir ancak kalemler ve stripler diş minesine geri dönüşü olmayan hasar verebilir. Bu ürünleri kesinlikle önermiyoruz” dedi.

Güvenli Beyazlatma Hekim Kontrolünde Yapılmalı

Uzmanlara göre sağlıklı bir beyazlatma işlemi mutlaka diş hekimi gözetiminde yapılmalı. Diş yüzeyinde çatlak, aşınma veya diş eti problemleri varsa kontrolsüz beyazlatma ciddi hassasiyet ve kalıcı sorunlara yol açabilir.

İşlem Sık Tekrarlanmamalı

Dt. Sarı, “Sağlıklı dişlerde beyazlatma işlemi 2–3 yılda bir yapılabilir. Çay, kahve ve renkli gıdalardan kaçınmak, beyazlığın uzun süre korunmasına yardımcı olur” dedi.